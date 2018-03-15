В Египте рассмотрят законопроект, предполагающий государственный контроль над вынесением фетв

16:32, 15 марта 2018
Ислам
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Власти Египта объявили войну &quot;дефектным&quot; фетвам / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today, причиной такой меры стали многочисленные «сомнительные» фетвы, которые издаются так называемыми «интернет-богословами», а также священнослужителями, не имеющими необходимой квалификации.

Как отметил верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайиб, «дефектные» фетвы, которые выпускаются сегодня так называемыми богословами, нередко искажают шариат, а иногда и вовсе противоречат учению ислама.

Планируется, что законопроект, помимо прочего, станет действенной мерой противостояния распространению экстремистской идеологии и в то же время, как отмечают правозащитники, станет инструментом борьбы с критиками властей.

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