В Турции мечети защитят от землетрясений

В Турции стартовали масштабные работы по укреплению фундамента сотен исторических и культурных объектов.

Как сообщает Islam-today, целью работ является защита их от возможных землетрясений. Планируется укрепить фундаменты более 170 объектов, представляющих культурную и историческую ценность.

Вошла в программу и мечеть Айя-София в Стамбуле, которая считается уникальным творением византийских архитекторов и является одним из главных памятников культуры на территории Турции.

Как отметил глава Управления культуры и туризма Стамбула Джошкун Йылмаз, в данный момент под защитой государства находятся порядка 40 тысяч исторических памятников города, в которых также регулярно проходят защитные и восстановительные работы.