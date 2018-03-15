В Турции мечети защитят от землетрясений
13:00, 15 марта 2018Ислам
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Мечеть Айя-София в Стамбуле / islam-today.ru
В Турции стартовали масштабные работы по укреплению фундамента сотен исторических и культурных объектов.
Как сообщает Islam-today, целью работ является защита их от возможных землетрясений. Планируется укрепить фундаменты более 170 объектов, представляющих культурную и историческую ценность.
Вошла в программу и мечеть Айя-София в Стамбуле, которая считается уникальным творением византийских архитекторов и является одним из главных памятников культуры на территории Турции.
Как отметил глава Управления культуры и туризма Стамбула Джошкун Йылмаз, в данный момент под защитой государства находятся порядка 40 тысяч исторических памятников города, в которых также регулярно проходят защитные и восстановительные работы.
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