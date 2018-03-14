В Турции откроют крупнейшую в Европе мечеть

В турецком Стамбуле завершается строительство мечети Чамлыджа – крупнейшего мусульманского храма в Европе, который будет виден из любой точки города.

Как отметил Глава Ассоциации мечетей и культурно-просветительской деятельности Стамбула Эргин Кюлюнк, на данный момент строительство завершено уже на 95%. Об этом сообщает Islam-today.

Открыть свои двери мусульманский храм должен в первые дни священного месяца Рамадан.

Напомним, в состав религиозного комплекса, который, по инициативе Ассоциации, будет называться Комплексом Реджепа Тайипа Эрдогана, войдут не только непосредственно мечеть, но и библиотека, музей, галерея искусств, различные конференц-залы и ладе ателье.

В общей сложности в здании и на прилегающей территории смогут одновременно совершать поклонение порядка 63 тысяч человек.