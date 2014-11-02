В России впервые поступит в продажу мобильный телефон для мусульман

Первый в России мобильный телефон для мусульман со встроенным текстом Корана на арабском и русском языках поступит в продажу в конце ноября.

Об этом сообщил ТАСС представитель Центрального духовного управления мусульман РФ Тимур-хазрат Имаев.

"Прежде чем создать устройство, специалисты изучали интересы верующих, спрашивали, какие гаджеты пригодились бы им в повседневной жизни. Меню мобильного телефона очень простое и понятное, пользователь может в несколько нажатий перелистывать суры (главы) Корана", - рассказал он.

В телефон также встроен специальный будильник, который пять раз в день оповещает пользователя о времени совершения намаза.

Встроенный навигатор определит географическое положение владельца гаджета и укажет, в какой стороне находится Мекка.