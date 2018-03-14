В Египте хотят сажать в тюрьму мусульман, которые взяли вторую жену без согласия первой

Мужчины, взявшие вторую жену без согласия первой, должны наказываться тюремным заключением, - соответствующий законопроект предлагает принять депутат парламента Египта Абла Хавари.

Согласно уже подготовленному проекту документа, за это правонарушение предполагается уголовная ответственность в виде 6 месяцев тюрьмы, сообщает Islam-today.

«Полигамию необходимо искоренить, однако пока этого не произошло, наш долг – по меньшей мере, создать механизм контроля, который защитит и первую, и вторую жену», – цитирует парламентария СМИ.

По словам депутата, в Египте нередки случаи, когда женщина даже не знает о том, что является не единственной супругой, а дети не знают о наличии братьев и сестер. Проблемы начинают возникать в случае смерти мужчины, когда начинается раздел наследства.