В Ираке неизвестные боевики взорвали мечеть
14:05, 13 марта 2018Ислам
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Полиция Ирака расследует взрыв в мечети / islam-today.ru
Неизвестные боевики взорвали мечеть в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на газета "Al-Sumaria", только по счастливому стечению обстоятельств в результате взрыва никто не пострадал, однако зданию мусульманского храма нанесен значительный ущерб.
Как полагают правоохранители, теракт могли совершить боевики «Исламского государства».
Значительные территории в Ираке боевики ИГ захватили в 2014 году. Об окончательной победе над ИГИЛ в стране премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в декабре 2017 года.
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