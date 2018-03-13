В Ираке неизвестные боевики взорвали мечеть

Неизвестные боевики взорвали мечеть в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на газета "Al-Sumaria", только по счастливому стечению обстоятельств в результате взрыва никто не пострадал, однако зданию мусульманского храма нанесен значительный ущерб.

Как полагают правоохранители, теракт могли совершить боевики «Исламского государства».

Значительные территории в Ираке боевики ИГ захватили в 2014 году. Об окончательной победе над ИГИЛ в стране премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в декабре 2017 года.