В Германии Турецко-исламский союз религиозных учреждений просит усилить защиту мечетей

Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии (DITIB) требует лучшей защиты мечетей и скорейшего расследования нападений на них.

Соответствующее заявление организация распространила после того, как был совершен поджог мечети в Берлине, сообщает 112.ua со ссылкой на DW.

В DITIB заявляют, что это уже 18-и атака на мечети за последние два месяца.

В результате инцидента никто не пострадал, ведется следствие. Полиция сообщила, что сейчас есть основания полагать, что речь идет о преступлении, совершенном по политическим мотивам. Свидетели сообщают, что видели трех парней, которые убегали от горящей мечети в немецкой столице. Прохожие вызвали полицию, однако стражам порядка не удалось задержать злоумышленников. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, потушили огонь, но одно из помещений мечети полностью выгорело.

Также в земле Север Рейн-Вестфалия в ночь на воскресенье в городе Мешеде было совершено нападение на турецкое заведение. Злоумышленники бросали "коктейли Молотова" в здание, в котором размещалось немецко-турецкое объединение. Огонь удалось быстро потушить, во время нападения никто не пострадал. Правоохранители уже задержали трех подозреваемых в возрасте от 26 до 30 лет.

Как сообщалось, 11 марта в Берлине трое молодых людей совершили нападение на турецкую мечеть в районе Райникендорфа, разбили окно и устроили там пожар.