Стали известны подробности обыска в Исламском культурном центре столицы

В Исламском культурном центре силовики изъяли сотню экземпляров литературы, которую уже направили на экспертизу.

Запрещенную литературу в Исламский культурный центр Киеве подбросили сами силовики во время обыска – заявили духовные лидеры украинских мусульман, сообщает "5 канал".

На протяжении последних лет таких случаев было уже несколько – в мечетях Винницы, Сум и Житомира. В Киеве обыск устроили во вторник рано утром, когда там был один охранник. Ему не разрешили никому звонить, даже понятых привезли с собой.

Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", говорит: "Я себе такого представить не могу, что, например, в Киево-Печерской или Почаевской лавре придут с ломами ломать. Была принесена и положена литература, которая не принадлежит этим мечетям".

Зато в прокуратуре сообщили: изъяли сотню экземпляров запрещенной литературы, которую теперь направили на экспертизу. А расследование касается отдельных лиц, а не деятельности всего Исламского культурного центра. Обвинения о подброшеных книгах прокуроры отрицают и опубликовали видео обыска.

"Предметом расследования является именно распространение лицом литературных произведений, которые по экспертным заключениям, содержат пропаганду насилия", – заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.