В Организации исламского сотрудничества впервые появился представитель Грузии

15:17, 08 марта 2018
Ислам
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В Организации исламского сотрудничества появился представитель Грузии / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today со ссылкой на МИД Грузии, решение о назначении представителя страны в ОИС было принято лично президентом республики Георгием Маргвелашвили.

По окончании церемонии вручения верительных грамот Георгий Джанджгава и Юсуф Аль-Осаимин обсудили перспективы взаимного сотрудничества, а также региональную повестку.

Стороны выразили надежду, что новое назначение будет способствовать развитию отношений между Грузией и ОИС.

Организация Исламского сотрудничества объединяет 57 стран.

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