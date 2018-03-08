В Организации исламского сотрудничества впервые появился представитель Грузии
15:17, 08 марта 2018Ислам
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В Организации исламского сотрудничества появился представитель Грузии / islam-today.ru
В Организации исламского сотрудничества впервые появился представитель Грузии. Верительные грамоты генеральному секретарю Организации Юсуфу Аль-Осаимину передал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на МИД Грузии, решение о назначении представителя страны в ОИС было принято лично президентом республики Георгием Маргвелашвили.
По окончании церемонии вручения верительных грамот Георгий Джанджгава и Юсуф Аль-Осаимин обсудили перспективы взаимного сотрудничества, а также региональную повестку.
Стороны выразили надежду, что новое назначение будет способствовать развитию отношений между Грузией и ОИС.
Организация Исламского сотрудничества объединяет 57 стран.
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