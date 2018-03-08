В Организации исламского сотрудничества впервые появился представитель Грузии. Верительные грамоты генеральному секретарю Организации Юсуфу Аль-Осаимину передал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на МИД Грузии, решение о назначении представителя страны в ОИС было принято лично президентом республики Георгием Маргвелашвили.

По окончании церемонии вручения верительных грамот Георгий Джанджгава и Юсуф Аль-Осаимин обсудили перспективы взаимного сотрудничества, а также региональную повестку.

Стороны выразили надежду, что новое назначение будет способствовать развитию отношений между Грузией и ОИС.

Организация Исламского сотрудничества объединяет 57 стран.