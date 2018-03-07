В Казани на 8 марта пройдет конкурс чтецов Корана для женщин

В день 8 марта в казанской мечети «Гаиля» пройдет конкурс чтецов Корана, участие в котором смогут принять исключительно представительницы прекрасного пола.

Как в интервью для «Татар-информ» сообщил имам-хатыб мечети Рустам хазрат Хайруллин, к участию в конкурсе будут допущены как представительницы старшего поколения, так и молодежь. Об этом сообщает Islam-today.

Победительницы будут определены по 14 номинациям в зависимости от возраста и количества выученных наизусть джузов. По словам Хайруллина, в каждой номинации от прихода допускается только одна участница. Она должна получить предварительную рекомендацию с печатью и подписью уполномоченного имама. Победительницы и призеры получат грамоты и ценные призы.