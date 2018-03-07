Производители Барби создали «ролевую модель» куклы по образу спортсменки-мусульманки

Корпорация Mattel, которая занимается производством кукол Барби, презентовала новую линию кукол, в которую вошли наиболее выдающиеся представительницы прекрасного пола.

Как сообщает Islam-today, есть в серии «ролевых моделей» и мусульманка – известная американская фехтовальщица, призер Олимпийских игр, первая мусульманка в хиджабе, выступавшая за сборную США, Ибтхадж Мухаммад.

Прообразы для кукол из серии «Вдохновляющие женщины» подбирались на основе социологического опроса, проведенного среди нескольких тысяч мам девочек.

К куклам также прилагаются материалы, рассказывающие о достижениях женщин, послуживших прообразом для кукол.