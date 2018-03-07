Производители Барби создали «ролевую модель» куклы по образу спортсменки-мусульманки
16:11, 07 марта 2018Ислам
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Производитель Барби сделал из мусульманки «ролевую модель» / islam-today.ru
Корпорация Mattel, которая занимается производством кукол Барби, презентовала новую линию кукол, в которую вошли наиболее выдающиеся представительницы прекрасного пола.
Как сообщает Islam-today, есть в серии «ролевых моделей» и мусульманка – известная американская фехтовальщица, призер Олимпийских игр, первая мусульманка в хиджабе, выступавшая за сборную США, Ибтхадж Мухаммад.
Прообразы для кукол из серии «Вдохновляющие женщины» подбирались на основе социологического опроса, проведенного среди нескольких тысяч мам девочек.
К куклам также прилагаются материалы, рассказывающие о достижениях женщин, послуживших прообразом для кукол.
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