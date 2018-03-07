В Омане мусульманкам разрешили водить груженые фуры и "женские" такси

В Омане женщинам сделали поистине мужской подарок с наступлением весны.

С 1 марта жительницам Омана разрешается водить такси и груженные фуры, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Arab News".

Причем женщины будут работать исключительно в «женских» такси, обслуживающих представительниц прекрасного пола. Ранее аналогичное нововведение было принято в ОАЭ. В Омане данная мера является «частью политики правительства Омана по наделению женщин одинаковыми правами в бизнесе и работе», отмечала полиция султаната. «Женские» такси с легкостью можно отличить от обычных – вместо оранжево-черной раскраски в них использовано сочетание розового, голубого и белого цветов.

Жительницы Омана с радостью встретили инициативу властей. По их мнению, женщины, избегавшие поездок с мужчиной-водителем, отныне смогут ездить в такси, не опасаясь за свою безопасность. По словам оманки Рахмы аль-Халиди, сегодня же она планирует обратиться за получением лицензии на вождение такси. Она довольна, что у женщин появилась возможность зарабатывать на извозе.