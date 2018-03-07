Более 1,5 тыс. мусульманок приняли участие в первом женском марафоне в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии состоялся первый в истории страны женский марафон.

Участие в нем приняли более полутора тысяч спортсменок, сообщает Islam-today.

Большая их часть, судя по фотографиям из социальных сетей, выступала в хиджабах. Стоит отметить, что аналогичное мероприятие пройдет в этом году и в Мекке. В апреле этого года состоится первый национальный марафон для женщин под открытым небом.

Напомним, в последние месяцы по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Саудовской Аравии был взят курс на умеренный ислам и реализацию программы «Видение-2030», которая предусматривает развитие спорта и сфер развлечения, а также гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, в том числе женщинам.

Так, уже с июня этого года женщины в Саудовской Аравии впервые получат право водить автомобиль. Кроме того, теперь представительницам прекрасного пола разрешено посещать спортивные стадионы и занимать недоступные ранее должности.