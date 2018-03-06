Президент Азербайджана рассказал, что в стране проводится активная борьба с исламофобией

Азербайджан ведет активную борьбу с исламофобией.

Об этом президент республики Ильхам Алиев сказал на встрече с делегацией Марокко во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества королевства Нассером Бурита, сообщает Islam-today.

Министр подчеркнул, что два государства демонстрируют солидарность на международной арене, Марокко поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и выразил признательность за то, что Азербайджан также поддерживает территориальную целостность Марокко.

Нассер Бурита также отметил вклад Азербайджана в дело исламской солидарности. Ильхам Алиев, в свою очередь, рассказал о мультикультурализме и религиозной толерантности, которые царят в республике.

«Страна превратилась в пространство проведения престижных международных мероприятий в этом направлении, в том числе Игр исламской солидарности, различных международных выставок и конференций», - отметил, в частности, Алиев.