В Исламском культурном центре столицы прошел обыск (укр.)

Сьогодні, 6 березня, в Ісламському культурному центрі Києва відбувся общук. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Саід Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України «Умма». Текст повідомлення опубліковано нижче без змін.

"Сьогодні в 6.30 ранку СБУ, поліція та представник прокуратури зі своїми понятими, загальною кількістю приблизно 20 осіб приїхали з обшуком до Ісламського культурного центру в Києві, заблокувала як проїзд до мечеті, так і вхід до двору мечеті.

На місці в ранковий час був присутній лише охоронець. Була пред'явлена постанова на обшук та на пошук літератури "що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію".

Охоронцю заборонили здійснити телефонний дзінок, покликати інших понятих, викликати співробітників Ісламського культурного центру. Компанія силовіків разом з понятими розділилась на кілька груп, а охоронець фізично міг знаходитись лише з однією групою.

Поки він за вимогою відкривав бібліотеку та гімназію, інша група за допомогою лома виломали двері в книжкову крамницю і проводили там обшук без представників Ісламського культурного центру. Були підкинуті в книжкову крамницю, та до вчительскої кімнати у гімназії, загальною кількістю вісім книжок, що потім пред'явили охоронцю як вилучені докази.

В цей же час відбувався обшук у квартирі відповідального за бібліотеку - шейха Таріка Сархана, де під морозильну камеру були підкинуті дві книжки, а потім вилучені та пред'явлені у якості доказів.

Я таке спостерігав лише в окупованому Криму, коли до мечетей підкідували книжки, навіть підкидували на дворі біля туалету, а потім це пред'являли як докази правопорушення. Проте в Росії існує список забороненої літератури, а в Україні немає ніякого такого списку. Найгірші та найогідніші вчинки за методіками російського ФСБ, відтепер на постійно діючій основі в Україні!

Я заявляю про системні переслідування мусульман України, адже такі обшуки меньше ніж за рік відбуваються втрете. І підкидуються одні й ті ж самі книжки. Я ніколи не чув, щоб у когось окрім мусульман в культових спорудах проводились обшуки.

Отже завтра, 7 березня, з цього приводу, в приміщенні Інформаційного Агенства "Главком" (вул. Шовковична, 8/20) о 13.30 відбудеться прес-конференція Муфтія, Кервіництва столичного Ісламського культурного центру, та Народних депутатів України", - написав Саїд Ісмагілов.