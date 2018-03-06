В Саудовской Аравии мусульманам разрешили слушать музыку

Музыка не является харамом. Такое заявление сделал Верховный муфтий Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль аш-Шейх.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на саудовское издание "Al Ghadeer", свою фетву священнослужитель обосновал тем, что хадисы, которые упоминаются улемами в качестве повода для запрета музыки, являются сомнительными.

Верховный муфтий Саудовской Аравии известен своей консервативностью. Так, к примеру, он неоднократно заявлял, что «женщина за рулем – это зло».

Тем не менее, несколько месяцев назад король Салман подписал исторический указ, разрешающий саудовским представительницам прекрасного пола водить автомобиль.