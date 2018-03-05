В Индии мусульманам запретили ставить азан на звонок мобильного

В Индии мусульманам официально запретили устанавливать аудиозаписи Корана, азан и другие религиозные тексты в качестве звонков или гудков мобильных телефонов.

Соответствующую фетву издал муфтий Индии Ариф Касми, сообщает Islam-today.

Он отметил, что такое использование фрагментов священного текста является неуважением к Корану, поскольку телефон может зазвонить, к примеру, когда человек находится в туалете, или при других нежелательных обстоятельствах. К тому же, запрещено прерывать аяты из Корана, а в случае со звонком мобильного телефона это происходит неизбежно.