В Германии за прошлый год было совершено 950 атак на мечети и мусульман

В 2017 году в Германии было совершено, по меньшей мере, 950 атак на мечети и мусульман.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на газету "Neue Osnabruecker Zeitung", согласно данным издания, в результате атак в минувшем году пострадали 33 человека.

Расследовано властями было чуть менее 60 нападений, случаев осквернения и вандализма мечетей и других мусульманских учреждений. Практически во всех случаях преступниками оказались правые экстремисты.

Между тем, как в интервью газете сообщил председатель немецкого Центрального совета мусульман Айман Мазьек, официальная статистика не отражает реального положения дел – зачастую пострадавшие мусульмане попросту не обращаются в правоохранительные органы.

Сейчас в Германии проживают около 4,7 миллионов мусульман. Это – примерно 5% общего населения страны.