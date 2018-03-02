В старейшей ташкентской мечети открыта молитвенная комната для женщин
23:08, 02 марта 2018
567 0
Мечеть является крупнейшей в Ташкенте и третьей по величине в Узбекистане / nuz.uz
В мечети Ходжа Ахрар Вали, находящейся в районе площади Чорсу в Ташкенте, появилась молитвенная комната, предназначенная для женщин.
Еще одно помещение отведено для совершения женщинами омовений. Об этом сообщают "Новости Узбекистана".
Отдельное помещение отведено для совершения женщинами омовений / nuz.uz
Мечеть Ходжа Ахрар Вали является старейшей из всех 157 мечетей столицы – ее фундамент был заложен еще в 819 году. За время своего существования мечеть многократно перестраивалась, а свое нынешнее имя она получила в XV веке.
Мечеть является крупнейшей в Ташкенте и третьей по величине в Узбекистане, уступая только мечети Биби-Ханум в Самарканде и Пои-Калян в Бухаре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter