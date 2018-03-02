В старейшей ташкентской мечети открыта молитвенная комната для женщин

23:08, 02 марта 2018
Ислам
567 0
/ nuz.uz

Еще одно помещение отведено для совершения женщинами омовений. Об этом сообщают "Новости Узбекистана". 

/ nuz.uz

Мечеть Ходжа Ахрар Вали является старейшей из всех 157 мечетей столицы – ее фундамент был заложен еще в 819 году. За время своего существования мечеть многократно перестраивалась, а свое нынешнее имя она получила в XV веке.

Мечеть является крупнейшей в Ташкенте и третьей по величине в Узбекистане, уступая только мечети Биби-Ханум в Самарканде и Пои-Калян в Бухаре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter