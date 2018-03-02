В Германии в национальной армии могут появиться штатные имамы

Мусульмане Германии обратились к властям страны с призывом ввести в национальной армии должность военного имама.

Как в интервью для DW отметил председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мацюек, Бундесвер является «отражением нашего общества, а потому такой шаг был бы сильным сигналом с точки зрения интеграционной политики», сообщает Islam-today.

О том, что необходимость имамов в армии и возможность введения такой должности будет изучена, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявляла еще несколько лет назад, однако никаких мер в данном направлении до сих пор не принято.

Согласно данным на 2017 год, мусульмане составляют 6,1% населения Германии. В различных войсках страны служат, в общей сложности, порядка 1,5 тысяч солдат-мусульман.