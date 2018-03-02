В Ирландии в связи с похолоданием мечеть открыла свои двери для всех нуждающихся

Мечеть Clonskeagh в столице Ирландии Дублине открыла свои двери для всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Поводом для такой меры послужили морозы, которые пришли в европейские страны с ураганом Эмма, сообщает Islam-today.

Когда температура опустилась до десяти градусов мороза, служители мечети решили превратить одно из помещений во временное пристанище для тех, кто в нем нуждается. Всем пришедшим предоставляются спальные мешки и двухразовое горячее питание.

«Мы сформировали специальные группы, которые будут дежурить в мечети круглосуточно и принимать всех, кто в этом нуждается», - говорит глава местной мусульманской организации Сумайа Кенна.

По ее словам, принимать нуждающихся мечеть будет до тех пор, пока морозы не прекратятся.