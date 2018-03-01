Власти Нью-Йорка выплатят компенсации мусульманкам, которых полицейские заставили снять хиджаб

Власти Нью-Йорка (США) заплатят крупные компенсации трем мусульманкам, которых полицейские заставили снять хиджаб.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "New York Dialy News", инцидент этот произошел еще в 2012 году, когда между учащимися одной из школ произошел конфликт. Участницами его также стали три мусульманки.

В отношении их полицейские заводить дело не стали, однако решили сделать фотографии девушек, для чего потребовали, чтобы они сняли свои платки. В результате мусульманки обратились в полицию с жалобой на нарушение религиозных прав и свобод.

В качестве компенсации морального вреда суд постановил, что власти Нью-Йорка должны выплатить мусульманкам по 60 тысяч долларов.