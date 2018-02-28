В Стамбуле состоится VIII Всемирный исламский форум

В Стамбуле 1-2 марта состоится VIII Всемирный исламский форум.

Ключевая тема встречи - «Духовное управление и интеграция в теории и на практике», сообщает Islam-today.

В программе форума следующие темы: «Выставка произведений в технике эбру и каллиграфии в соответствие с исламским искусством», «Всемирные часы Корана», «Представление боевых искусств Малайзии».

Во Всемирном исламском форуме примут участие представители стран-членов Организации исламского сотрудничества и главных аналитических центров мусульманского мира.