В Стамбуле состоится VIII Всемирный исламский форум
19:46, 28 февраля 2018
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Всемирный исламский форум состоится в Стамбуле / islam-today.ru
В Стамбуле 1-2 марта состоится VIII Всемирный исламский форум.
Ключевая тема встречи - «Духовное управление и интеграция в теории и на практике», сообщает Islam-today.
В программе форума следующие темы: «Выставка произведений в технике эбру и каллиграфии в соответствие с исламским искусством», «Всемирные часы Корана», «Представление боевых искусств Малайзии».
Во Всемирном исламском форуме примут участие представители стран-членов Организации исламского сотрудничества и главных аналитических центров мусульманского мира.
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