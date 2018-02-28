В Стамбуле имам мечети помогает бездомным необычным способом

Осман Гекрем, который является имамом мусульманского храма Селими Хатун в центре Стамбула помогает соблюдать чистоту людям, оказавшимся на улице.

Так на комнате для омовения, обустроенной при мечети, священнослужитель повесил объявление о том, что в промежутках между намазами каждую субботу и воскресенье можно прийти в абдестхану, где есть тазы, мыло, горячая вода и мочалки, сообщает Islam-today.

«Тебя могут называть бродягой и асоциальным элементом, а для нас ты такой же имеющий права член общества», - гласит текст приглашения к чистоте.

Турецкий имам регулярно беседует с бездомными, которые постоянно приходят в его мечеть. Священнослужитель призывает прихожан не отталкивать бродяг, а помогать им, пусть даже малым, например, угостить тарелкой супа.