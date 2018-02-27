В Швейцарии мусульмане смогут в экстренном режиме вызвать имама в больницу

В Швейцарии ведется работа по развитию системы пастырской заботы о пациентах больниц.

При этом речь идет как о христианских священниках, так и о мусульманском духовенстве, сообщает Islam-today.

Прежде в кантоне Цюрих у любого христианина, попадающего в клинику в тяжелом состоянии и нуждающегося в поддержке религиозного деятеля, была возможность оперативно его вызвать. У приверженцев ислама был только один имам на весь регион – Мурис Бегович.

Власти Цюриха при сотрудничестве с Ассоциацией исламских организаций кантона и 2-мя христианскими церквями приняли решение расширить сеть духовной поддержки пациентов, чтобы мусульманам в тяжелом или предсмертном состоянии не нужно было часами ждать прибытия имама.

Стоит упомянуть, что в кантоне Цюрих насчитывается порядка 100 тысяч мусульман. Ранее никто пастырскую заботу о тех из них, кто оказывается в медучреждениях, не регулировал.

С 2019 года в регионе будут трудиться 10 специально обученных имамов. В экстренном режиме они будут консультировать по духовным вопросам пациентов в клиниках, хосписах и домах престарелых.