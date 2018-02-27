На священные для мусульман города обрушились сильные ливни и град (видео)

В минувшие выходные, 24 февраля, во многих городах Саудовской Аравии выпали обильные осадки в виде града и ливня.

Соответствующие природные явления также затронули и священные для мусульман города – Медину и Мекку, сообщает Islam-today.

В Медине, в районе аэропорта им. принца Мухаммада бин Абдул Азиза, на камеру было запечатлено выпадение града в виде крупных кусков льда.