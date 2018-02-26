В Саудовской Аравии мусульманкам разрешили навещать могилы своих родственников

Один из богословов Саудовской Аравии поддержал мнение о том, что приверженкам ислама разрешается навещать могилы своих родственников.

Как сообщает Islam-today, шейх Салех аль-Магамиси, имам мечети Кубы в соцсети Twitter поддержал опубликованную ранее фетву одного из членов Совета Шуры. Данное религиозное заключение разрешает женщинам посещать кладбища.

Отмечается, что во многих странах арабского мира существует негласный запрет на посещение представительницами женского пола могил родственников. Подобное ограничение объясняется тем, что женщины «эмоциональны» и имею склонность громко выражать свою скорбь.

Саудовский шейх аль-Магамиси пояснил, что даже Посланник Аллаха (c.а.в.) обучил свою супругу Аишу молитве на случай посещения кладбищ.