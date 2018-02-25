Умер раввин Шмуэль Оейрбах - лидер движения «Пелег а-Иерушальми»

Раввин Шмуэль Ойрбах, духовный лидер "иерусалимского ответвления" литваков-ультраортодоксов ("ха-Пелег ха-иерушалми"), скончался в возрасте 86 лет в Иерусалиме.

Время похорон раввина Ойрбаха назначено на 11 часов утра в воскресенье, 25 февраля – это мероприятие будет очень масштабным и, скорее всего, парализует движение транспорта в центре Иерусалима, сообщает портал "Новости в Израиле".

Рав Ойербах был движущей силой бурных демонстраций протеста против призыва ешиботников в ЦАХАЛ. В отличие от более умеренных лидеров ультра-ортодоксальной общины, он призывал ультра-ортодоквальных мужчин и женщин не оформлять отсрочки от призыва, а полностью игнорировать повестки на призывные пункты. Когда последователи рава Ойербаха следовали этим призывам и подвергались арестам за дезертирство, вся община выходила на улицы.

По меркам ультра-ортодоксальной общины раввин Ойербах умер молодым. Когда его сердце перестало биться, спасатели-ультраортодоксы долго пытались вернуть раввина к жизни, затем доставили его в больницу «Шаарей Цедек», где и была констатирована смерть.