В Казахстане пустуют 84 мечети

13:15, 23 февраля 2018
Ислам
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Фото: Мечеть Нур Гасыр, Казахстан / today.kz

Такие данные в ходе заседания коллегии Министерства по делам религии и гражданского общества РК озвучил глава ведомства Нурлан Ермекбаев, сообщает Today.kz

Он указал на проблемы оснащения и технического состояния религиозных сооружений и сообщил, что процесс их строительства пора урегулировать. 

"Для мусульман мечеть является домом Бога, и она должна быть чистой и удобной. Помещения должны быть соразмерны количеству посетителей и иметь необходимую инфраструктуру. Благие дела – это не просто строительство мечети или церкви. Сегодня в стране насчитывается около 3 600 мечетей, 84 из них пусты. Должны быть четкие стандарты для того, чтобы получить разрешение на возведение религиозного сооружения. В частности, могут потребоваться дополнительные условия к гражданам, которые хотят строить новые мечети", – сказал глава ведомства. 

Ермекбаев также добавил, что в министерство регулярно поступают жалобы на отсутствие парковки и громкие звуки, доносящиеся из мечетей.

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