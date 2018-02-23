В Казахстане пустуют 84 мечети

В Казахстане насчитывается около 3 600 мечетей, из которых 84 пустуют.

Такие данные в ходе заседания коллегии Министерства по делам религии и гражданского общества РК озвучил глава ведомства Нурлан Ермекбаев, сообщает Today.kz.

Он указал на проблемы оснащения и технического состояния религиозных сооружений и сообщил, что процесс их строительства пора урегулировать.

"Для мусульман мечеть является домом Бога, и она должна быть чистой и удобной. Помещения должны быть соразмерны количеству посетителей и иметь необходимую инфраструктуру. Благие дела – это не просто строительство мечети или церкви. Сегодня в стране насчитывается около 3 600 мечетей, 84 из них пусты. Должны быть четкие стандарты для того, чтобы получить разрешение на возведение религиозного сооружения. В частности, могут потребоваться дополнительные условия к гражданам, которые хотят строить новые мечети", – сказал глава ведомства.

Ермекбаев также добавил, что в министерство регулярно поступают жалобы на отсутствие парковки и громкие звуки, доносящиеся из мечетей.