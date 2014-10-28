Турция построит в столице Албании самую большую мечеть на Балканах

Турецкое управление по делам религии (Диянет) объявило в понедельник о планах построить в столице Албании Тиране самую большую мечеть на Балканах, сообщает агентство Anadolu.

По словам главы фонда Диянета Исмаила Палакоглу, в Тиране с населением 300 тысяч человек, 70% из которых составляют мусульмане, действует только одна небольшая мечеть, рассчитанная на 60 человек. Далеко не все верующие могут попасть в нее во время праздников.

"Это создает неудобства в дождливую погоду. В новой мечети, которая будет иметь четыре минарета, смогут молиться 4500 человек", — сказал Палакоглу, добавив, что для строительства новой мечети в Тиране будет выделен 1 гектар земли. Ее предполагается построить в течение 2-3 лет.

РИА Новости