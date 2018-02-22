Линдси Лохан появилась на публике в хиджабе

На минувшей Неделе моды в Лондоне Линдси Лохан появилась в скромном одеянии.

Как сообщает Islam-today, на модный показ актриса пришла, покрыв голову черным хиджабом. После мероприятия она побеседовала с представителем косметической марки, которая выпускает косметические продукты для мусульманок.

Лохан рассказала, что пользуется исключительно косметикой халяль. Звезда шоу-бизнеса охотно позировала для фотогафий с поклонниками и принимала подарки от бьюти-брендов. После этого она удалилась.

При этом на вопросы журналистов о смене религии звезда отвечать отказалась.

В 2015 году Линдси Лохан призналась, что начала изучать Коран.