Мусульмане в США запустили социальную рекламу о хиджабе

Исламская организация из штата Иллинойс, США, запустила социальную рекламу о хиджабе, чтобы тем самым повысить осведомленность местного населения об этом неотъемлемом атрибуте мусульманки.

Посредством своих баннеров организация GainPeace поощряет вопросы немусульман о хиджабе и предлагает всем интересующимся обращаться по номеру телефона и задавать любые вопросы на тему головного убора мусульманских женщин, - сообщает Islam-today.

Билборды о хиджабе установлены на 2-х автомагистралях между штатами и одной из дорог.