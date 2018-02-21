Мусульмане в США запустили социальную рекламу о хиджабе

20:21, 21 февраля 2018
Ислам
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Посредством своих баннеров организация GainPeace поощряет вопросы немусульман о хиджабе / islam-today.ru

Посредством своих баннеров организация GainPeace поощряет вопросы немусульман о хиджабе и предлагает всем интересующимся обращаться по номеру телефона и задавать любые вопросы на тему головного убора мусульманских женщин, - сообщает Islam-today.

Билборды о хиджабе установлены на 2-х автомагистралях между штатами и одной из дорог.

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