В Малайзии создадут криптовалюту, которая будет соответствовать нормам и законам шариата

В Малайзии в скором времени будет создана криптовалюта GOLDX, соответствующая нормам и законам шариата.

Заниматься созданием первой в мире халяльной криптовалюты будет компания HelloGold, сообщает Islam-today.

Токены, при этом, будут обеспечены золотым запасом компании, который хранится в аккредитованном хранилище в Сингапуре.

В компании отмечают, что операции с халяльной криптовалютой будут соответствовать всем правилам исламских финансовых контрактов – определенностью, прозрачностью и быстротой транзакций. GOLDX станет первой криптовалютой, разработанной для исламского мира и одобренной знатоками шариатского права, а потому, как надеются разработчики, она будет востребована в азиатских, африканских и ближневосточных странах, где шариат является важной составляющей правовой и финансовой системы.