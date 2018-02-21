В Малайзии создадут криптовалюту, которая будет соответствовать нормам и законам шариата

14:47, 21 февраля 2018
Ислам
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GOLDX станет первой криптовалютой, разработанной для исламского мира / islam-today.ru

Заниматься созданием первой в мире халяльной криптовалюты будет компания HelloGold, сообщает Islam-today.

Токены, при этом, будут обеспечены золотым запасом компании, который хранится в аккредитованном хранилище в Сингапуре.

В компании отмечают, что операции с халяльной криптовалютой будут соответствовать всем правилам исламских финансовых контрактов – определенностью, прозрачностью и быстротой транзакций. GOLDX станет первой криптовалютой, разработанной для исламского мира и одобренной знатоками шариатского права, а потому, как надеются разработчики, она будет востребована в азиатских, африканских и ближневосточных странах, где шариат является важной составляющей правовой и финансовой системы.

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