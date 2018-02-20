Премьер-министр Великобритании приняла участие в днях открытых дверей в мечетях страны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла участие в днях открытых дверей, которые мечети страны провели на минувших выходных.

Премьер, облачившись в платок, посетила мечеть Мейденхеди и даже обратилась к прихожанам мусульманского храма со словами поддержки, сообщает Islam-today.

Участие в ежегодной акции приняли и другие высокопоставленные чиновники, известные деятели культуры и спорта.