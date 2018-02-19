Британские фанаты футболиста-мусульманина собираются принять ради него ислам (видео)

Британские футбольные болельщики обзавелись новым очевидным фаворитом. В последнее время симпатии фанатов футбольного клуба «Ливерпуль» - на стороне египетского футболиста Мухамеда Салаха.

В словесных выражениях своей любви к 25-летнему форварду болельщики буквально не стесняются в выражениях. Так, в одной из «кричалок» поклонники обещают принять ислам, если он забьет еще несколько голов, сообщает Islam-today.

"Если он достаточно хорош для тебя, то он достаточно хорош и для меня. Если он забьет еще несколько голов, я тоже стану мусульманином! Если он сидит в мечети, то там хочу быть и я!", - скандируют фанаты.

Напомним, по итогам 2017 года Мухамед Салах был признан лучшим африканским футболистом года. По мнению некоторых экспертов, по уровню мастерства его уже можно сравнить с Лионелем Месси.