Парламент Дании рассмотрит закон о запрете бурки и никаба
17:49, 16 февраля 2018
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В Дании готовятся запретить бурку и никаб / islam-today.ru
Список европейских стран, в которых запрещено носить бурку и никаб, уже в ближайшее время может пополнить Дания.
Парламент страны рассмотрит соответствующий законопроект, разработанный министерством юстиции, в конце марта, сообщает Islam-today.
В документе, к слову, мусульманские головные уборы не упоминаются. Запрет распространяется на все предметы одежды, скрывающие лицо.
Штраф за нарушение закона будет составлять 1000 датских крон ($168) и в 10 раз больше, если нарушитель будет пойман повторно.
Сейчас запрет на одежду, скрывающую лицо, действует во Франции, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Болгарии, немецкой Баварии, итальянском регионе Ломбардия и швейцарском кантоне Тичино.
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