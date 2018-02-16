Парламент Дании рассмотрит закон о запрете бурки и никаба

Список европейских стран, в которых запрещено носить бурку и никаб, уже в ближайшее время может пополнить Дания.

Парламент страны рассмотрит соответствующий законопроект, разработанный министерством юстиции, в конце марта, сообщает Islam-today.

В документе, к слову, мусульманские головные уборы не упоминаются. Запрет распространяется на все предметы одежды, скрывающие лицо.

Штраф за нарушение закона будет составлять 1000 датских крон ($168) и в 10 раз больше, если нарушитель будет пойман повторно.

Сейчас запрет на одежду, скрывающую лицо, действует во Франции, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Болгарии, немецкой Баварии, итальянском регионе Ломбардия и швейцарском кантоне Тичино.