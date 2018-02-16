Паломникам из Азербайджана запретили покидать Мекку во время Хаджа

В этом году азербайджанским паломникам будет запрещено покидать пределы Мекки во время Хаджа.

Соответствующий пункт прописан в контракте, который заключается паломниками и хадж-оператором, сообщает Islam-today со ссылкой на Информационное агентство Азербайджана.

Отмечается, что паломники «не должны отклоняться от маршрута, то есть не должны выезжать за пределы Мекки. В противном случае они должны будут совершить каффару».

В документе также отмечается, что организатор поездки – Управление мусульман Кавказа - не несет ответственность за незаконные действия паломников.

Прием документов для совершения паломничества в этом году в Азербайджане уже идет полным ходом. Стоимость поездки в среднем составляет 4150 долларов.