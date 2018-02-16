Паломникам из Азербайджана запретили покидать Мекку во время Хаджа
16:27, 16 февраля 2018
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Азербайджанским паломникам будет запрещено покидать пределы Мекки во время Хаджа / islam-today.ru
В этом году азербайджанским паломникам будет запрещено покидать пределы Мекки во время Хаджа.
Соответствующий пункт прописан в контракте, который заключается паломниками и хадж-оператором, сообщает Islam-today со ссылкой на Информационное агентство Азербайджана.
Отмечается, что паломники «не должны отклоняться от маршрута, то есть не должны выезжать за пределы Мекки. В противном случае они должны будут совершить каффару».
В документе также отмечается, что организатор поездки – Управление мусульман Кавказа - не несет ответственность за незаконные действия паломников.
Прием документов для совершения паломничества в этом году в Азербайджане уже идет полным ходом. Стоимость поездки в среднем составляет 4150 долларов.
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