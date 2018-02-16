Во Франции мусульманский лидер призвал президента Макрона не вмешиваться в дела исламской общины

Один из ведущих лидеров французских мусульман Ахмед Ограс призвал Президента Франции Эммануэля Макрона не вмешиваться в дела второй по численности приверженцев религии Франции.

Призыв прозвучал через несколько дней после того, как президент Макрон сказал, что попытается пересмотреть отношения между исламом и Французским государством, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Reuters".

«Каждый должен придерживаться своей роли», - сказал Ахмед Ограс, президент Французского совета мусульманской веры. «Мусульманская вера является религией и, будучи ею, сама занимается своими домашними делами. Последнее, чего вы хотите, это чтобы государство выступало в роли часового», – сказал Ограс, гражданин Франции турецкого происхождения, возглавляющий организацию с середины прошлого года.

11 февраля Эммануэль Макрон заявил в интервью Le Journal du Dimanche ,что хочет реорганизовать ислам во Франции, чтобы лучше интегрировать исламскую веру во французском обществе, побороть фундаментализм и сохранить «национальную сплоченность». Макрон подчеркнул, что он планирует глубокую реорганизацию системы финансирования исламских организаций и реформу подготовки проповедников ислама.

В традиционно католической Франции существуют самые крупные в Европе иудейские и мусульманские общины. В стране с населением 67 млн. человек в настоящее время проживают 5 млн. мусульман. Во Франции существует строгое разделение религии и государства, и вероисповедание считается строго личным делом граждан. Однако после волны террористических атак, унесших жизни 230 человек во Франции, начиная с 2015 года, от французских властей требуют более решительных шагов в борьбе с радикальными исламскими проповедниками и радикальными мечетями.