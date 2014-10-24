Мусульмане Украины отмечают Новый год по Хиджре

Сегодня 24 октября с первого числа лунного месяца Мухаррам у мусульман наступает Новый 1436 год по Хиджре. Мухаррам входит в число четырех запретных, т.е. священных месяцев в мусульманской традиции.

Дословно Хиджра означает переселение, т.к. связано именно с переселением Пророка Мухаммада из Мекки в Медину. С того события, произошедшего в 622 году, и начинается отсчет мусульманского лунного календаря. Соответственно месяц Мухаррам является первым лунным месяцем мусульманского календаря.

Этот месяц считается священным для мусульман, т.к. в Коране сказано о его особой значимости для верующих. Есть и хадис (изречение Пророка), в котором говорится, что Мухаррам является лучшим месяцем для соблюдения поста после месяца Рамадан.

Из истории известно, что до переселения Пророка лишь часть жителей Мекки приняла Ислам, а те, кто остался в неверии, всячески пытались навредить мусульманам. И тогда Пророку было дано откровение о том, чтобы он и другие мусульмане переселились в город Медину, где Пророк построил мечеть, и дома вокруг нее, примирил враждующие племена и укрепил дружественные связи между жителями города и переселенцами.

Ежегодно 1 Мухаррам мусульмане всего мира собираются в мечетях на проповедь, вспоминают историю переселения, достоинство и мудрость Пророка Мухаммада, который терпел тяжелые испытания.

Мусульмане Украины также собираются в этот день в мечетях, чтобы послушать проповедь и помолится.

В мечетях и молельных домах готовятся мероприятия по случаю этого поистине особого для каждого мусульманина события – Хиджры Пророка Мухаммада.

Портал «Украина по-арабски»