Календарь именин на октябрь подскажет, обладатели каких имен празднуют свой День ангела.

Именины - это день церковной памяти святого, в честь которого был назван человек. У каждого имени есть несколько именин, но главным торжеством считается день, который ближе всего к дате рождения. В день именин мы воссоединяемся с нашим святым тезкой и можем попросить благословения.

Мы рассказали, какие именины в октябре отмечает церковь, и как назвать новорожденного в этом месяце. Если ребенок получит имя из списка именин в день рождения, то святой всегда будет оберегать его. Ранее мы рассказывали, какие отмечаются праздники в октябре.

Именины в октябре 2021 года

1 октября: Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София.

2 октября: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.

3 октября: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

4 октября: Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

5 октября: Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья.

6октября: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.

7 октября: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

8 октября: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

9октября: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

10 октября: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония.

11 октября: Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

12 октября: Иван, Ян.

Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2021: что отмечают христиане в этом месяце13 октября: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.

14 октября: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

15 октября: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устинья, Юстина.

16 октября: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

17 октября: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея.

18 октября: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

19 октября: Иван, Макар, Фома, Ян.

20 октября: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

21 октября: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

22 октября: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

23 октября: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24октября: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

25 октября: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.

26 октября: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата.

27 октября: Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья.

28 октября: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

29 октября: Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.

30 октября: Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

31 октября: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

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Автор: Екатерина Пулатова