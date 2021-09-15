Именины - это день церковной памяти святого, в честь которого был назван человек. У каждого имени есть несколько именин, но главным торжеством считается день, который ближе всего к дате рождения. В день именин мы воссоединяемся с нашим святым тезкой и можем попросить благословения.
Мы рассказали, какие именины в октябре отмечает церковь, и как назвать новорожденного в этом месяце. Если ребенок получит имя из списка именин в день рождения, то святой всегда будет оберегать его. Ранее мы рассказывали, какие отмечаются праздники в октябре.
Именины в октябре 2021 года
1 октября: Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София.
2 октября: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.
3 октября: Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.
4 октября: Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.
5 октября: Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья.
6октября: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.
7 октября: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.
8 октября: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.
9октября: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.
10 октября: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония.
11 октября: Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.
12 октября: Иван, Ян.
Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2021: что отмечают христиане в этом месяце13 октября: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.
14 октября: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.
15 октября: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устинья, Юстина.
16 октября: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.
17 октября: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея.
18 октября: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
19 октября: Иван, Макар, Фома, Ян.
20 октября: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.
21 октября: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.
22 октября: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.
23 октября: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.
24октября: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.
25 октября: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.
26 октября: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата.
27 октября: Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья.
28 октября: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
29 октября: Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.
30 октября: Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.
31 октября: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.
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