23 октября Церковь празднует память блаженного Андрея Тотемского

Блаженный Андрей Тотемский родился в 1638 году в селе Усть-Тотемском и уже в юном возрасте ушел в монастырь. По благословению игумена Воскресенского монастыря в Галиче, Андрей принял на себя трудный подвиг юродства, т.е. добровольного безумия, ради Христа.

Блаженный поселился в городе Тотьме на берегу реки Сухоны у церкви Воскресения Христова. Зимой и летом он ходил босой, в рваной одежде, питаясь только хлебом и водой и то в таком малом количестве, чтобы только не умереть с голода, и молился день и ночь. Если ему что-нибудь подавали, он все раздавал нищим. За свои подвиги и труды блаженный Андрей удостоился дара чудотворений.

Однажды зимой к юродивому явился слепой по имени Ажибокай, предлагая ему большую сумму денег и прося исцеления, но юродивый убежал. Тогда Ажибокай вымыл глаза снегом, на котором стоял блаженный, и тут же ста зрячим. Блаженному Андрею было открыто время его смерти. Он исповедовался, причастился Святых Таин и мирно отошел к Богу.

Над его могилой была построена колокольня храма святого мученика Андрея Стратилата, имя которого он носил.

У гроба блаженного засвидетельствованы многие исцеления.

Тропарь

Терпением и мужеством Христа ради юродство восприял еси, блаженне Андрее, в посте и бдении пребывая, тягость зноя летняго понесл еси, и мразы зимния терпя, темнее и ныне приходящим с верою к тебе, исцеление неоскудно подавши, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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