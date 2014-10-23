23 октября православные молитвенно обращаются за помощью к преподобному Амвросию, старцу Оптинскому

Преподобный Амвросий Оптинский, в миру Александр, родился 23 ноября 1812 года в одном из сел Тамбовской губернии в многодетной семье пономаря Михаила Федоровича и Марфы Николаевны Гренковых.

В 1836 году святой окончил Тамбовскую Духовную Семинарию. Когда Александр тяжело заболел в 1835 году, он дал Богу обет в случае выздоровления пойти в монастырь и быстро поправился. Но обет не был исполнен и за ним последовало вразумление от Господа.

В 1839 году Александр поступил во Введенскую Оптину пустынь Калужской губернии к старцу иеросхимонаху Льву (Наголкину). В 1842 году Александр был пострижен в монашество с именем в честь святителя Медиоланского Амвросия.

После рукоположении епископом Калужским Николаем в иеромонаха в 1845 году и после тяжелой болезни, последствия которой не проходили уже до конца жизни, иеромонах Амвросий начал помогать старцу Макарию (Иванову) в его трудах как духовник, принимал посетителей, участвовал в издании и переводах творений святых отцов и книг духовного содержания.

После смерти старца иеросхимонаха Макария преподобный Амвросий становится духовным наставником братии. За наставлением к нему шли тысячи верующих и неверующих людей со всей России. К нему приезжали за советом или для беседы Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев (монах Климент), А. П. Толстой, Л. Н. Толстой, М. П. Погодин и многие другие. Преподобный Амвросий никогда не позволял себе пустого или гнилого слова и говорил лишь с целью исправления и назидания.

Преподобный имел дар прозорливости, исцелял больных, помогал нуждавшимся и бедным. Для оказания помощи старец являлся людям на расстоянии, наяву или во сне. Преподобным Амвросием была устроена Казанская Шамординская женская община, куда он посылал жить или нуждавшихся больных, или бедных благочестивых женщин, девушек и сирот.

Скончался преподобный Амвросий 10 октября 1891 года в Шамординской обители и похоронен в Оптиной пустыни рядом с могилой старца Макария. После кончины старец Амвросий являлся многим людям в разных концах России, исцеляя больных, помогая страждущим.

Тропарь

Яко к целебному источнику, притекаем к тебе, Амвросие, отче наш, ты бо на путь спасения нас верно наставляеши, молитвами от бед и напастей охраняеши, в телесных и душевных скорбех утешаеши, паче же смирению, терпению и любви научаеши; моли человеколюбца Христа и Заступницу усердную спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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