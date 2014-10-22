22 октября православные почитают образ Пресвятой Богородицы «Корсунской»

В Ефесе хранилась икона Божьей Матери, написанная святым евангелистом Лукой.

В 988 году, 9 октября, список с этой иконы был принесен из Корсуни, современный Херсонес, в Киев святым равноапостольным князем Владимиром и получил название Корсунской иконы.

Позже эта икона была перенесена в Новгород, а оттуда - в Москву, в Кремлевский Успенский собор.

Другой подобный образ Божией Матери был принесен из Греции в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой.

Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила богатые дары греческому императору и патриарху, с просьбой прислать эту икону.

Святой образ был отправлен на Русь из Ефеса. Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской.

В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Александра, выходя замуж за святого благоверного князя Александра Невского, увезла эту икону в город Торопец.

"УНИАН-Религии"

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