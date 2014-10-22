22 октября – память праведного Авраама праотца и его племянника Лота

После смешения Богом языков в Вавилоне люди, разделившись на многие народы, забыли истинного Бога и стали поклоняться идолам. Тогда Господь повелел Авраму: «Выйди из земли твоей. Я произведу из тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое». С верою и покорностью приняв повеление Божие, Аврам вышел из Ура Халдейского и со своей женой Сарой и племянником Лотом поселился в земле Ханаанской.

Вскоре Лот отделился от Аврама, но город, где он поселился, был захвачен врагами, и Лот попал в плен. Аврам вооружил своих рабов, разбил неприятелей и освободил Лота. Когда Аврам возвращался с победой, навстречу ему вышли цари. Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Всевышняго, вынес хлеб и вино и благословил Аврама. Сам Господь был с Аврамом и заключил с ним завет, сказав: «Посмотри на небо и сочти звезды, если только можешь, столько у тебя будет потомков». Когда Авраму исполнилось 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я — Бог Всемогущий; ходи пред Лицем Моим и будь непорочен: и Я поставлю завет Мой с тобою и дам тебе многочисленное потомство. Теперь ты не будешь называться Аврамом, но да буде тебе имя Авраам; ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. Жене же твоей да будет имя Сарра. И родит тебе сына, и имя ему буде Исаак».

У дубравы Мамре, где поселился Авраам, ему явился Господь под видом трех странников, прообраз Пресвятой Троицы. Приняв с почестями и щедро угостив гостей, Авраам обрел благоволение Божие. Один из гостей сказал: «На сле­дующий год, когда я опять в это время буду у тебя, у жены твоей будет сын». Было открыто Аврааму и о намерении Господа погубить жителей городов Содома и Гоморры, погрязших в грехе. Авраам испросил избавления от кары своего племянника Лота, который жил праведной жизнью в Содоме. В дом Лота пришли два Ангела в виде странников. Содомляне стали требовать выдачи их. Тогда Ангелы поразили содомлян слепотой, а Лоту и его родственникам повелели уходить из города в горы. «Спасай душу свою и не оглядывайся назад», — сказали они. После их ухода Содом и Гоморра были поражены сошедшим с неба огнем с серой, и вся страна та превратилась в соленое озеро, сегодня Мертвое море. Жена Лота не исполнила повеления Ангела. Обернувшись назад, она превратилась в соляной столб.

Когда Аврааму исполнилось сто лет, Сарра родила ему сына Исаака. Тогда Авраам повелел своей служанке Агарь, от которой у него был сын Исмаил, покинуть дом. Любя Авраама, Господь произвел от Исмаила многочисленные аравийские народы. И вот после многих лет жизни Господь посылает Аврааму последнее испытание, превосходящее силы обыкновенного человека. Испытывая веру Авраама, Бог сказал ему: «Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которую Я тебе укажу». Несмотря на великую печаль, Авраам повиновался воле Господней и пришел с сыном на гору Мориа. Он разложил костер. И сказал Исаак Аврааму: «Отец мой! Вот огнь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам отвечал: «Бог усмотрит Себе агнца, сын мой». Связав Исаака, Авраам положил его на жертвенник и, взяв нож, протянул свою руку, чтобы заколоть его. Но в этот момент он услышал голос Божий: «Авраам! Не поднимай руки своей на отрока, ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного для Меня». Авраам развязал Исаака и, увидев овна, запутавшеюся в кустах, принес его во всесожжение.

Спустя несколько лет скончалась Сарра, и Авраам вступил в новое супружество с Хеттурою, от которой имел еще шестерых сыновей. Прожив сто семьдесят пять лет, Авраам мирно предал дух свой Господу Богу. От него, как родоначальника народа Иудейского, произошел Сам Христос, и все истинно верующие во Христа называются сынами Авраама.

"УНИАН-Религии"

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