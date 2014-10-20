20 октября – память святой мученицы Пелагии Тарсийской

Пелагия родилась в третьем веке в Тарсе, в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка отличалась необыкновенной красотой, получила хорошее образование и император Диоклетиан решил сделать её женой своего усыновленного наследника, который был пленён её красотой.

Пелагия, слышавшая о христианах, их вере и мученичестве, приняла крещение от бывшего в Тарсе епископа Клинон, а вместе с ней крестилась часть её слуг. После этого она отказалась вступать в брак с приёмным сыном Диоклетиана и была приведена матерью к императору, который, увидев её красоту захотел сделать её своей женой.

Пелагия отказала Диоклетиану, исповедала себя христианкой и была сожжена в раскалённом медном воле.

Кости святой были собраны местными христианами и погребены на одном из холмов в окрестностях города.

Император Константин I Великий построил над мощами святой церковь.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Пелагие зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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