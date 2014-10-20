20 октября Православная Церковь чтит память святых мучеников Сергия и Вакха

Сергий и Вакх, прославленные воины, были любимцами императора Максимиана и пользовались большим уважением при римском дворе. Но, несмотря на общее уважение к ним, Максимиан, ненавистник христиан, узнав, что они также принадлежат к верующим в «сына плотника, которого евреи распяли как злодея», приложил сначала все старания, чтобы вывести их из обольщения, но не сумев подействовать на воинов ни обещаниями, ни угрозами, отправил их к Антиоху, правителю одной из сирийских областей с предписанием уговорить Сергия и Вакха отречься от Христа или предать их жесточайшим истязаниям и смерти.

Антиох, хотя и был известен лютой ненавистью к христианам, все же не забыл, что обязан своим возвышением бывшим царским любимцам - Сергию и Вакху, и, не желая их гибели, принялся с усердием убеждать их отступиться от христианской веры.

Видя невозможность поколебать веру исповедников, Антиох велел отвести Сергия в темницу, а Вакха подвергнуть истязаниям. Не выдержав мук, тот вскоре скончался. Его останки, выброшенные на съедение зверям и птицам, были тайно унесены христианами и погребены в пещере.

В эту же ночь Вакх явился в сновидении Сергию, скорбевшему о нем в темнице, и утешил его извещением, что он уже перешел в мир вечной радости, и укрепил своего друга на предстоящий ему мученический подвиг.

Недолго пришлось ждать и Сергию: на следующий же день его обули в железные сапоги с длинными острыми гвоздями внутри и приказали сопровождать Антиоха, который отправлялся по делам службы в другие города. Гвозди причиняли нестерпимую боль, и, когда пришли в Розад, измученный пыткой Сергий был едва жив. Жестокий Антиох этим не удовольствовался и подверг его новым истязаниям, но видя, что христианин не собирается отрекаться от веры, приказал отрубить ему голову.

В настоящее время мощи мучеников находятся в Венеции.

Тропарь

Удобрение Христовых страстотерпец и очи Христовы Церкве, очи просветите душ наших, Сергие многострадальне и Вакше преславне: молитеся ко Господу, яко да убежим тьмы греховныя и Света явимся общницы невечерняго молитвами вашими, святии.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.