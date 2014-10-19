19 октября православные христиане обращаются с молитвой к святому апостолу Фоме

Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние.

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число 12 учеников Спасителя.

Святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа, и готов был уверовать в Воскресшего Господа только после того, как собственноручно осязает раны Спасителя.

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул святой апостол.

По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью.

За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.

О мученической кончине апостола Фомы в Индии сообщают, что он принял её либо в 68 году, либо в 72 году. Его мощи пребывали в Индии до IV века.

В 1293 году Марко Поло посетил Индию. В своих записках он сообщает о посещении гробницы апостола Фомы в Индии, в области Малабар, а также называет местных жителей «христианами апостола Фомы».

Начиная с VII века, документы упоминают город Каламин. Вот что писал об этом святой Исидор из Севильи: «В действительности, пронзенный копьем, он, то есть апостол Фома, погиб в городе Каламине, в Индии, и там же был погребен с почестями за 12 дней до январских календ». В латинских молитвенниках того времени упоминался город Каламин как место в Индии, где апостол Фома претерпел мучения и был погребен.

Когда португальцы в 1517 году нашли город Каламин, большая часть его древних руин уже ушла под воду. Тем не менее, местные жители указывали на место, которое называли «гробницей апостола Фомы». Это была небольшая прямоугольная церковь с приделами, очень древняя и уже разрушенная, в которой не было никаких изображений, только кресты.

Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне.

Тропарь

Ученик Христов быв, Божественнаго собора апостольскаго сопричастник, неверствием бо Христово Воскресение известив и Того пречистую страсть осязанием уверив, Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира и велия милости.

"УНИАН-Религии"

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