17 октября Церковь вспоминает обретение мощей святителей: Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского

Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского, произошло в Казани, в конце шестнадцатого столетия.

При строительстве новой каменной церкви в честь Преображения Господнего в Спасо-Преображенском монастыре, основанном святителем Варсонофием, у алтарной стены древнего деревянного храма были выкопаны гробы с телами святителей. Необычность вида нетленных гробов исполнила святителя Ермогена благоговейным дерзновением открыть гробы при большом стечении народа.

В соответствии с докладом архиепископа Чебоксарского и Чувашского Вениамина (Новицкого) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен благословил творить в первое воскресенье после 4 октября соборную память всем Казанским святителям.

Тропарь

Первии учителие прежде темному, ныне же светлому и новопросвещенному граду Казани, первии возвестителие пути спасительнаго, истиннии хранителие апостольских преданий, столпи непоколебимии, благочестия учителие и Православия наставницы, Гурие и Варсонофие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

"УНИАН-Религии"

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