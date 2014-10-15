15 октября православные чтят память блаженного Андрея Юродивого

Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, был славянин и жил в десятом веке в Константинополе.

С юных лет он посещал храм и читал священные книги.

Однажды в сонном видении блаженный увидел два войска. В одном были воины в светлых одеждах, в другом - черные и страшные бесы.

Ангел Божий, который держал в руке чудесные венки, сказал Андрею, что эти венки - небесное сокровище, которым Господь награждает своих верных, побеждающих черные полчища. Ангел обратился словами, в которых призывал Андрея на подвиг юродства, добровольного безумия, ради Христа. Блаженный понял, что Сам Господь призывает его на подвиг.

С этого времени Андрей начал ходить по улицам города в рубище, как будто разум его помутился. Многие годы он терпел насмешки и оскорбления. Святой благодушно сносил побои, голод и жажду, холод и зной, прося милостыню и отдавая ее другим нищим.

За свое великое терпение и смирение святой получил от Господа дар пророчества и прозорливости.

Во время молитвы во Влахернском храме святой Андрей сподобился увидеть Пресвятую Богородицу, Которая покрыла молящихся Своим омофором.

Скончался блаженный Андрей в 936 году.

Тропарь

Глас апостола Твоего Павла услышав, глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой, Андрей, юрод бысть на земли Тебе ради, Христе Боже. Темже ныне память его почитающе, Тебе молимся, Господи, спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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