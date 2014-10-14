14 октября – память святого апостола Анании

Святой апостол Анания, епископ города Дамаска, был из числа семидесяти апостолов.

По повелению Божьему, он крестил уверовавшего гонителя христиан по имени Савл, будущего великого апостола и проповедника Павла.

Святой Анания, несмотря на опасности, смело и открыто проповедовал христианство иудеям и язычникам. Из Дамаска он отправился с проповедью в Елевферополь, где исцелил многих больных.

Правитель города Лукиан пытался склонить святого апостола принести жертву идолам, но, видя его непреклонность и твердое исповедание Христа, повелел мучить святого.

Страшные пытки не смогли поколебать свидетеля Христового. Тогда мучители вывели его за город и побили камнями. Святой отошел ко Господу, молясь за своих убийц.

Впоследствии его мощи перенесли в Константинополь.

Тропарь

Апостоле святый Анание, моли Милостиваго Бога да прегрешений оставление подаст душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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